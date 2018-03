Positieve opening beurs Amsterdam

De beurs in Amsterdam is maandag met winst geopend. Ook elders in Europa stonden de aandelenbeurzen in het groen, in navolging van de flinke koersstijgingen in Aziƫ en op Wall Street, dankzij het meevallende Amerikaanse banenrapport.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in het eerste handelsuur 0,3 procent hoger op 538,46 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 820,08 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt tekenden winsten van 0,2 tot 0,7 procent op, Londen ging een fractie vooruit.

In de AEX was biotechnoloog Galapagos de sterkste stijger met een koerswinst van ruim 2 procent, gevolgd door verzekeraar Aegon (plus 0,9 procent). De grootste daler onder de hoofdfondsen op het Damrak was baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis met een min van 0,7 procent.

Air France-KLM was koploper in de MidKap met een winst van 1,4 procent. Naar verluidt hebben de luchtvaartcombinatie en partners Delta Air Lines en Jet Airways interesse in de Indiase nationale luchtvaartmaatschappij Air India. Ingenieursbureau Arcadis ging 0,3 procent vooruit na de nominatie van een nieuwe financieel bestuurder. Navigatiebedrijf TomTom sloot de rij bij de middelgrote fondsen met een daling van 0,8 procent.

In Frankfurt zaten de energiebedrijven RWE en E.ON fors in de lift met plussen van respectievelijk 5,3 en 8,8 procent. De twee bedrijven hebben een ingewikkelde deal gesloten over de Duitse Essent-moeder Innogy (plus 13,4 procent). Uiteindelijk wordt E.ON zo een bedrijf dat zich richt op energienetwerken en het leveren van energie aan consumenten. RWE richt zich op de opwekking van energie.

In Londen steeg GKN 1,5 procent in waarde. De Britse investeerder Melrose doet een uiterste poging om de aandeelhouders van het moederbedrijf van Fokker warm te maken voor een overname en heeft een hoger bod uitgebracht op GKN. Overigens zit de toeleverancier aan onder meer de auto- en de luchtvaartindustrie helemaal niet te wachten op de avances van Melrose.

De euro was 1,2325 dollar waard, tegen 1,2330 dollar bij het Europese slot op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,4 procent tot 61,82 dollar en Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 65,22 dollar per vat.