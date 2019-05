Positieve Hemelvaartsdag op beurzen

De Europese beurzen lieten donderdag wat herstel zien, na de zware koersverliezen een dag eerder. Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China bleef de handel domineren. De beursvolumes waren wel laag aangezien veel kleinere Europese markten dicht zijn vanwege Hemelvaartsdag en veel beleggers een dag vrij hebben.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,8 procent hoger op 545,43 punten. De MidKap dikte 0,6 procent aan tot 739,50 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 0,4 procent vooruit.

Verzekeraar ASR was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen met een winst van 1,9 procent. Telecomconcern KPN klom 1,6 procent, na een adviesverhoging door Goldman Sachs. Betaalbedrijf Adyen profiteerde van een positief analistenrapport van Cantor Fitzgerald en won 1,4 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste daler met een verlies van 0,3 procent.

Bij de middelgrote bedrijven gingen kabel- en telecomconcern Altice Europe en bouwer BAM aan kop met plussen van meer dan 3 procent. Vastgoedbedrijf WDP stond onderaan met een min van 0,7 procent.

Axel Springer maakte een koerssprong van ruim 20 procent. Het Duitse mediaconcern en uitgever van onder meer de kranten Bild en Die Welt verdwijnt mogelijk van de beurs in Frankfurt. Het bedrijf bevestigde geruchten dat het met investeerder KKR en de oprichtersfamilie van Axel Springer praat over een bod om de onderneming privaat te maken.

In Londen kende Watches of Switzerland een succesvol beursdebuut. De verkoper van luxe-horloges noteerde 15 procent boven de introductieprijs van 270 pence per aandeel.

In Parijs won Renault 0,1 procent. Volgens de topman van de Franse autobouwer zal de beoogde megafusie met concurrent Fiat Chrysler (min 0,2 procent) geen banen kosten. Het bestuur van Renault neemt naar verwachting volgende week een voorlopig besluit over het fusievoorstel van het Italiaans-Amerikaanse Fiat Chrysler.

De euro noteerde op 1,1134 dollar vergeleken met 1,1129 dollar op woensdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 59,21 dollar. Brentolie daalde een fractie in prijs tot 69,44 dollar per vat.