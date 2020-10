Positieve handelsdag op beurzen Europa

De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag met winst gesloten. De stemming onder beleggers was optimistisch door de hoop op nieuwe steunmaatregelen voor de Amerikaanse economie. President Donald Trump zei positief te zijn over de politieke gesprekken voor een nieuw coronasteunpakket.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1 procent in de plus op 559,94 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 842,07 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 1 procent aan.

Koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een koerswinst van 4,3 procent. De chipbedrijven ASML en ASMI stegen tot 1,1 procent, dankzij positieve handelsberichten van chipmakers Samsung en TSMC. Techinvesteerder Prosus stond onderaan met een min van 1,6 procent.

Bij de middelgrote bedrijven deden biotechnoloog Pharming en bouwer BAM het goed met plussen tot 5,8 procent. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore klom 1,9 procent, na een adviesverhoging door de Franse bank Société Générale. Grootste daler in de MidKap was post- en pakketbezorger PostNL met een verlies van 2,8 procent.

Fastned werd bijna 34 procent meer waard op de lokale markt in Amsterdam. Beleggers reageerden enthousiast op het nieuws dat het Nederlandse snellaadbedrijf samen met de Amerikaanse maker van elektrische auto’s Tesla het grootste snellaadstation van Duitsland opent.

In Londen won easyJet 2,3 procent. De Britse budgetvlieger verwacht in zijn gebroken boekjaar een verlies te lijden van tot 845 miljoen pond (929 miljoen euro) vanwege de coronapandemie. Het is het eerste jaarverlies ooit voor het bedrijf. Volgens mediaberichten heeft easyJet ook om meer noodsteun gevraagd van de Britse overheid.

De euro stond op 1,1754 dollar, tegenover 1,1769 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,8 procent duurder op 40,75 dollar. Brentolie klom 1,6 procent in prijs tot 42,85 dollar per vat.