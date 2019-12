Positieve handelsdag in New York

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag hoger gesloten. Beleggers waren goedgemutst door de onlangs aangekondigde handelsdeal tussen China en de Verenigde Staten, vooral omdat met de deal veel onzekerheid verdween. Als onderdeel van de afspraken verlaagt Washington de handelstarieven terwijl Peking meer Amerikaanse landbouwproducten zal aankopen.

Exacte details ontbreken nog. Zo is nog niet duidelijk hoeveel landbouwproducten China zal aanschaffen. Ook is niet duidelijk hoe snel de VS eerder opgelegde tarieven zullen afbouwen. De Dow-Jonesindex eindigde uiteindelijk 0,4 procent in de plus op 28.235,89 punten. De bredere S&P 500-index won 0,7 procent tot 3191,45 punten. Schermenbeurs Nasdaq dikte 0,9 procent aan tot 8814,23 punten.

Qua bedrijven in New York wist Boeing de aandacht op zich gericht. De vliegtuigmaker zou een tijdelijke productiestop van de gewraakte 737 MAX overwegen. Die kisten worden uit veiligheidsredenen al maanden aan de grond gehouden. Onduidelijk is nog altijd wanneer de vliegtuigen weer de lucht in mogen. Het aandeel Boeing zakte 4,3 procent.

Verder stond afslankbedrijf WW International, voorheen bekend als Weight Watchers, in de schijnwerpers. Tv-persoonlijkheid Oprah Winfrey blijft tot zeker 2025 verbonden aan het bedrijf. Het aandeel WW International zag een plus van 3,1 procent. International Flavors & Fragrances (IFF) maakte verder bekend de voedselingrediëntendivisie van DuPont over te nemen. Daarvoor betaalt het bedrijf ruim 26 miljard dollar. IFF speelde ruim 10 procent kwijt en DuPont won 0,2 procent.

Verder reageerden beleggers op berichten over techbedrijf Uber. Oud-baas Travis Kalanick verkocht deze maand voor ongeveer 350 miljoen dollar aan aandelen in het bedrijf. Verder rekenen de Duitse automakers Daimler en BMW met hun gebundelde autodeel- en mobiliteitsdienst FreeNow op een flinke omzetgroei. Daarmee worden ze meer en meer een concurrent voor Uber, maar ook van de branchegenoot daarvan Lyft. Uber won 5,5 procent en Lyft steeg 2,5 procent.

FedEx speelde 1 procent kwijt nadat internetreus Amazon had aangegeven dat de leveringsprestaties van het koeriersbedrijf verslechteren. Daarom mogen, vlak voor de belangrijke feestdagenperiode, externe verkopers het grondnetwerk van FedEx niet meer gebruiken voor de snellere Prime-zendingen. Meer dan de helft van alle producten die op Amazon worden verkocht, zijn afkomstig van externe verkopers die Amazon commissies betalen bij elke verkoop.

Ook Tesla zat in de lift. De aandelenkoers van de elektrische autobouwer ging omhoog na positieve geluiden van verschillende analisten. De sessie werd afgesloten met een winst van 6,5 procent.

De euro was 1,1145 dollar waard, tegen 1,1143 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 60,23 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 65,35 dollar per vat.