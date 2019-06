„Positie pensioenfondsen flink verslechterd”

De financiële positie van pensioenfondsen is afgelopen maand „flink” verslechterd. Volgens advies- en onderzoeksbureau Aon hadden de fondsen last van dalende beurskoersen en een teruglopende rente. De noodzaak van een vernieuwd pensioenstelsel wordt hiermee nogmaals onderstreept, aldus de onderzoekers.

De gemiddelde dekkingsgraad zakte in mei van 107 naar 104 procent. De graadmeter geeft aan in hoeverre de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Het gaat al langer niet goed met veel pensioenfondsen. Daardoor kunnen veel pensioenen niet omhoog en dreigen er voor miljoenen Nederlanders in de komende jaren kortingen.

"Wij roepen de politiek en vakbonden op om, met de toegenomen onrust en kortingsdreiging, nu spijkers met koppen te slaan", zegt Frank Driessen, directeur pensioenen bij Aon. "Een nieuw pensioenstelsel is geen nice-to-have, maar een must-have."

Maandagavond vindt er weer pensioenoverleg plaats tussen vakbonden, werkgevers en kabinet. Driessen denkt dat de partijen ook zullen praten over een soort noodmaatregel waardoor de dreigende kortingen niet meer zouden nodig zijn of minder hevig worden.