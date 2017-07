Positie pensioenfondsen blijft stabiel

De financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen is afgelopen maand opnieuw niet veranderd. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Aon Hewitt.

De gemiddelde dekkingsgraad is in juni gelijk aan die in april en mei, op 105 procent. Deze graadmeter laat zien in hoeverre fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen en is bijvoorbeeld belangrijk bij beslissingen over eventuele kortingen. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg één procentpunt, van 101 procent naar 102 procent.

Vorig jaar leek het er lang op dat veel fondsen nu al moesten gaan snijden in de pensioenen, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig, omdat de rente weer wat opkrabbelde. Voor miljoenen Nederlanders is de dreiging van kortingen echter nog altijd niet uit de lucht. De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwde onlangs dat zich komende jaren nog ingrepen kunnen voordoen, aangezien de financiële positie van tientallen fondsen nog niet op het minimaal vereiste niveau zit.