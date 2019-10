‘Positie pensioenfondsen blijft erg kwetsbaar’

De financiële positie van pensioenfondsen is in september licht verbeterd, doordat de rente na het dieptepunt van augustus enigszins opkrabbelde. Toch wordt een verlaging van de pensioenen voor miljoenen Nederlanders een steeds realistischer scenario, meldt advies- en onderzoeksbureau Aon.

De gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen steeg afgelopen maand van 98 tot 101 procent. Het gaat om de graadmeter die aangeeft in hoeverre ze aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Fondsen die al vijf jaar te maken hebben met onderdekking en aan het eind van dit jaar een dekkingsgraad lager dan 100 procent hebben, zullen moeten korten om weer op niveau te komen. Daarnaast speelt het risico op onvoldoende herstelvermogen, dat volgend jaar eveneens tot kortingen kan leiden.

Grote pensioenfondsen als ABP en PFZW waarschuwden al dat er mogelijk kortingen aankomen. In de sector wordt tevens gewerkt aan een plan om verlaging van de pensioenen op korte termijn te voorkomen. Maar of dat lukt is niet aan de fondsen. Het is de bedoeling dat hun voorstel later dit jaar naar het kabinet, de vakbonden en werkgevers wordt gestuurd. Die zijn bezig met de uitwerking van het pensioenakkoord.