„Positie IJmuiden breekpunt in staalfusie”

De onafhankelijke positie van Tata Steel Nederland kan mogelijk een breekpunt worden in de onderhandeling over de op handen zijnde staalfusie in Europa. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.

Vanuit Thyssenkrupp is bezwaar tegen de privileges die het voormalige Hoogovens in IJmuiden lijkt te krijgen in de samensmelting van de Europese activiteiten van Tata Steel en Thyssenkrupp. De financiële voordelen van het samengaan zouden namelijk te lijden krijgen onder de voorkeursbehandeling. De Duitse vakbond IG Metall dreigt dwars te gaan liggen.

De Nederlandse tak van Tata maakte eerder bekend dat Tata Steel Nederland ook na de fusie zelf over de geldstromen gaat. Betrokken bonden zeiden al dat IJmuiden naar eigen inzicht mag blijven beslissen over de winsten.