Portugal haalt geld op in China

Portugal heeft donderdag als eerste euroland een obligatie in Chinese renminbi geplaatst. Met deze zogenoemde panda-obligatie wilde het land het aantrekkelijk maken voor Chinese institutionele beleggers om te investeren in zijn schuldpapier. De Portugezen benadrukken dat China een van de grootste obligatiemarkten ter wereld is.

Portugal heeft met de stap 2 miljard yuan aan financiering opgehaald. Dat is omgerekend zo’n 260 miljoen euro. De looptijd van de obligatie is drie jaar en de rente bedraagt 4,09 procent. Eerder haalden Polen en Hongarije op deze manier ook al geld op in China.

De commerciële banden tussen Lissabon en Peking zijn de laatste tijd inniger geworden. China beschouwt Portugal als een belangrijke partner omdat het land vanwege zijn ligging het dichtstbijzijnde punt in Europa is voor schepen die vanuit Azië door het Panamakanaal varen.