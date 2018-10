Porsche SE verliest dieselzaken van beleggers

Porsche SE, de holding die eigenaar is van Volkswagen, heeft twee zaken die te maken hebben met het dieselschandaal verloren van investeerders. De houdstermaatschappij moet in totaal 40 miljoen euro betalen aan schadevergoedingen.

Porsche SE, niet te verwarren met het sportautomerk Porsche dat op zijn beurt onderdeel is van Volkswagen, kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Het dieselschandaal koste Volkswagen al miljarden aan schadevergoedingen en boetes in verschillende landen. Ook werden er miljarden uitgegeven aan veranderingen in het bedrijf, waarbij meer wordt ingezet op elektrisch rijden.

De rechter in Stuttgart oordeelde dat investeerders niet tijdig op de hoogte zijn gebracht over de frauduleuze praktijken. Beleggers zagen de waarde van hun investering een flinke duikvlucht nemen. Toenmalig VW-topman Martin Winterkorn is volgens de rechter nalatig geweest in het informeren van investeerders.

Het Volkswagen-concern ligt al sinds september 2015 wereldwijd onder vuur ligt vanwege zijn gesjoemel met dieselmotoren. Het bedrijf gebruikte software om testen om de tuin te leiden die bedoeld zijn om te meten hoe vervuilend de wagens zijn.