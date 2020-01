Porsche ontloopt malaise in autobranche

Porsche ontloopt de malaise in de autobranche. De maker van luxe sportwagens heeft vorig jaar een recordaantal auto’s aan de man gebracht. Daarnaast voorspelt de Duitse fabrikant dat zijn nieuwe elektrische wagen, de Taycan, in 2020 voor verdere groei zal zorgen.

De wereldwijde leveringen liepen vorig jaar met 10 procent op tot 280.800 voertuigen. Vooral SUV-modellen Macan en Cayenne waren in trek. Daarbij valt het op dat Porsche het zowel in China als de Verenigde Staten goed blijft doen. In die twee grootste markten stegen de verkopen met 8 procent, terwijl de verkoop in thuismarkt Duitsland met 15 procent opliep.

Porsche geldt al enige tijd als de meest winstgevende tak van het Volkswagen-concern. Met de elektrische Taycan wil het bedrijf de concurrentie met onder meer Tesla aangaan. Zustermerk Volkswagen kwam maandag ook met cijfers. Daar gingen de verkopen vorig jaar met 0,5 procent omhoog tot circa 6,3 miljoen wagens.

Diverse andere autoconcerns kampen de laatste tijd juist met tegenvallende verkopen, onder meer door een lagere vraag naar dieselwagens. Onlangs werd duidelijk dat de algehele verkoop in grootste automarkt China in 2019 voor het tweede jaar op rij is gedaald. Een vertraging van de economische groei en de handelsoorlog met de Verenigde Staten zorgden ervoor dat minder Chinezen een nieuwe auto kochten.