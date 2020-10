‘Populariteit vlees- en zuivelvervangers zorgt voor omslag’

Vegaburgers, sojamelk en andere vlees- en zuivelvervangers winnen sterk aan populariteit. Het succes van start-ups als Beyond Meat en Oatly, maar ook de inzet van gevestigde producenten als Unilever, Nestlé en Danone op de vegamarkt, maakt dat ook traditionele vlees- en zuivelbedrijven zich steeds meer in deze concurrentiestrijd mengen.

Een en ander concluderen economen van ING in een rapport over vlees- en zuivelvervangers. Vorig jaar waren de vlees- en zuivelalternatieven in Europa goed voor een omzet van 4,4 miljard euro. De verwachting is dat dit in 2025 zo’n 7,5 miljard euro zal zijn. Nederland behoort met landen als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk tot de grootste afzetmarkten.

Ondanks de ‘geringe impact’ op de totale Europese vlees- en zuivelmarkt van 300 miljard euro, denken de ING-economen dat sprake zal zijn van een nieuwe concurrentiestrijd met de consument als grote winnaar. Dit vanwege een breder aanbod in het winkelschap en alternatieven die zich qua prijs en smaak ook steeds vaker met vlees en zuivel kunnen meten.

In de afgelopen tien jaar namen de totale winkelverkopen van de vlees- en zuivelvervangers in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk jaarlijks met bijna 10 procent toe. Een stijging in die orde van grootte zal ook de komende jaren doorzetten, is de verwachting.

Plantaardige alternatieven voor melk zijn volgens ING het verst ontwikkeld. In de EU vormen alternatieven voor melk tien procent van de totale markt voor melk. Het aandeel vleesvervangers in de markt voor vlees is vooralsnog nog minder dan 1 procent.

In Nederland lag de omzet van zuivelvervangers vorig jaar op 150 miljoen euro en van vleesvervangers op 140 miljoen euro. Van alle Nederlandse consumenten heeft 70 procent wel eens een vegetarische vleesvervanger geprobeerd en heeft de helft van de consumenten zich weleens gewaagd aan een plantaardig alternatief voor melk, aldus ING. Onder twintigers zijn deze percentages het hoogst met respectievelijk 82 en 67 procent.

Voor verdere groei van de markt voor vlees- en zuivelvervangers, ligt volgens ING een taak weggelegd voor producenten. Op het gebied van smaak, textuur en prijs valt volgens de economen nog een hoop te winnen. Ook is het aanbod voor bijvoorbeeld kaas nog zeer beperkt.

De inzet van bedrijven op die aspecten, zal volgens ING de kaarten in de sector opnieuw schudden. Met het huidige tempo zal het echter nog tot zeker 2050 duren alvorens de alternatieven zich met echt vlees en zuivel kunnen meten.