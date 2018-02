Populair Gucci doet Kering goed

Het Franse luxeconglomeraat Kering heeft de winst vorig jaar meer dan verdubbeld. Dat kwam onder meer door het succes van de twee grootste merken van het bedrijf, Gucci en Yves Saint Laurent. Vooral Gucci is bezig met een enorme opmars.

Het Italiaanse modelabel is volgens kenners „opnieuw uitgevonden” door Kering. Door het gebruik van jonge, hippe ontwerpers is Gucci erg populair bij jongeren onder de 35 jaar. Mede daardoor dikte het resultaat van Kering aan tot bijna 1,8 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog 814 miljoen euro. De opbrengsten kwamen uit op bijna 15,5 miljard euro.

In het belangrijke vierde kwartaal schoot de omzet van Kering met ruim een vijfde omhoog naar 4,3 miljard euro. Gucci droeg daar bijna de helft aan bij. Maar ook Yves Saint Laurent, het op een na grootste merk van Kering, deed het goed. Daar kwamen de opbrengsten in het laatste kwartaal van 2017 uit op 407 miljoen euro.