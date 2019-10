Pond sterk omhoog na brexitoptimisme

Het pond stond vrijdagmiddag duidelijk in de plus. De Britse munt trekt zich op aan optimistische geluiden over de mogelijkheid van het bereiken van een brexitdeal. EU-onderhandelaar Michel Barnier en de Britse brexitminister Stephen Barclay lieten weten een „constructieve ontmoeting” te hebben gehad over een overeenkomst.

Het pond won ten opzichte van de dollar 2 procent en was 1,2644 dollar waard. De Britse munt is op weg om de sterkste tweedaagse stijging in tien jaar neer te zetten.

Donderdag waren er al positieve signalen over de mogelijkheid van een akkoord over het vertrek van de Britten uit de Europese Unie. De Ierse premier Leo Varadkar zei toen dat een brexitdeal voor de deadline van 31 oktober mogelijk is.