Pond omlaag in aanloop naar brexit-stemming

Het Britse pond kreeg dinsdagmiddag een tik in aanloop naar de stemming in het Lagerhuis over de brexit-deal van premier Theresa May met Brussel. De aankondiging van een betere deal maandagavond deed de waarde van het pond oplopen, maar die winst vervloog dinsdag na een nieuwe tegenvaller voor May.

May claimde maandag na overleg in Straatsburg dat er een gunstigere afspraak over de grens met Ierland na de brexit overeengekomen was. De juridische topadviseur van de Britse regering Geoffrey Cox waarschuwde dinsdag echter dat de Britten nog steeds het risico lopen voor onbepaalde tijd via een zogenoemde backstop met ongunstige afspraken te maken te krijgen.

Het oordeel van Cox weegt naar verwachting zwaar bij de parlementariƫrs die zich over de brexit-deal moeten uitspreken. De kans op groen licht lijkt daarmee geslonken.