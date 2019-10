Politici VS richten pijlen weer op techreuzen

Techreuzen Amazon, Facebook en Google-moeder Alphabet moeten zich weer voor Amerikaanse congresleden verantwoorden. Een commissie van het Huis van Afgevaardigden wil de bedrijven specifiek aan de tand voelen over de gevolgen van hun werkwijze voor kleine bedrijven.

De commissie heeft de techreuzen opgeroepen in oktober of november naar het Huis van Afgevaardigden te komen voor een verhoor. Centraal staat de vraag of middelgrote of kleine bedrijven die via grote internetplatforms hun waren verkopen, last hebben van de dominantie van enkele grote concerns op het vlak van onlinewinkelen.

Eerder opende een commissie van het Huis van Afgevaardigden voor mededingingszaken al een onderzoek naar Amazon, Facebook, Apple en Alphabet. Daarbij zijn onder andere interne e-mails en documenten opgevraagd. Ook de Amerikaanse Justitie en marktwaakhond FTC onderzoeken mogelijke concurrentievervalsing door grote technologiebedrijven.