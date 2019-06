Politici VS richten pijlen op techbedrijven

Een speciale commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden start een onderzoek naar de concurrentiepositie in de digitale markten. "Een klein aantal dominante niet-gereguleerde platforms heeft buitengewoon veel macht over commercie, communicatie en informatie online", zei het panel in een verklaring, zonder namen van de bedrijven te noemen.

Naast deze commissie willen de Federal Trade Commission (FTC) en het ministerie van Justitie de marktpositie van bedrijven als Amazon, Apple, Facebook en Google onderzoeken. Justitie gaat Google onder de loep nemen, terwijl de FTC Facebook en Amazon voor haar rekening neemt. Er zou door de Amerikaanse autoriteiten worden bekeken of de internetgiganten zich schuldig maken aan concurrentievervalsing door hun dominante marktposities.