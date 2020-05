Polder blij met advies over compensatie bij beroepsziekten

De voorstellen van de commissie onder leiding van oud-PvdA-Kamerlid Ton Heerts voor een makkelijke en snelle compensatie bij beroepsziekten, kunnen op steun rekenen van zowel de vakbond als de werkgevers. De polder wil snel werk maken van de aanbevelingen.

Heerts stelt een simpele compensatieregeling voor: een standaard tegemoetkoming moet worden uitgekeerd aan gedupeerden. Dit wordt betaald uit een speciaal op te richten fonds. Het kabinet had Heerts om advies gevraagd na onderzoek naar werkenden die blootgesteld waren aan chroom-6.

„Met de voorstellen kunnen dit soort processen hopelijk erg worden bespoedigd en maken we het leven van mensen die het veelal al erg zwaar hebben iets makkelijker. Nu duurt het vaak veel en veel te lang allemaal,” zegt werkgeversorganisatie VNO-NCW. Dat de commissie ook adviezen geeft over betere preventie, is volgens de werkgeversclub belangrijk. „Juist door de combinatie van maatregelen die de commissie voorstelt zetten we de goede stappen. Want voorkomen is altijd beter.”

Han Busker, voorzitter van vakcentrale FNV, is blij met het voorstel, dat „afrekent met de vrijblijvendheid. Dit moet voor die bedrijven een eerste opstap zijn om aan het werk te gaan met een veilige en gezonde werkplek.” De vakbondsvoorman pleit voor een algemene tegemoetkoming, die niet alleen geldt voor ziekte door werken met gevaarlijke stoffen, maar alle beroepsziekten.

Volgens FNV is het voorstel ook „niet los te zien van de huidige coronacrisis”. Vicevoorzitter Kitty Jong: „In deze periode is het van groot belang dat werknemers zich geen zorgen hoeven te maken over hun gezondheid en de gevolgen bij een eventuele ziekte.”