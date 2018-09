Poetsen aan boord van schepen van collega’s

Binnenvaartschipper Martin Brijder (43) en zijn vrouw verkopen door heel Nederland schoonmaakartikelen aan huis. Daarnaast bezoekt hij tientallen collega’s aan boord. „Een doelgroep die zuinig is op z’n spullen en ze graag schoonhoudt.”

Op het dek van het bunkerbootje van Wim Nobel in Zwijndrecht, dat is afgemeerd naast diens drijvende bunkerstation, maakt Brijder de voorruit weer glimmend. Nobel, mede-eigenaar van het bunkerbedrijf, is enthousiast over verschillende vloeistoffen van het Duitse bedrijf Prowin. „Het is bijzonder om te zien hoe met sommige producten vet, aanslag en vuil als sneeuw voor de zon verdwijnen.”

Op zijn beurt tankt Brijder uit Werkendam al tientallen jaren gasolie bij Nobel in Zwijndrecht. De laatste tijd komt hij minder vaak als klant, want hij laat het meeste werk aan boord van zijn schip over aan z’n schipper en matroos. „Ik wil me steeds meer op de verkoop van reinigingsproducten toeleggen. Mijn vrouw handelt ook in huidverzorgingsproducten en honden- en kattenvoer. Schipper zijn is prachtig, maar dit biedt ons met een opgroeiend gezin veel meer mogelijkheden om thuis te zijn.”

Schoenpoets

In de keuken van de woning boven het drijvende bunkerstation toont de distributeur een aantal producten. Zoals de „alleskunner”, waarmee hij, met behulp van vloeistof en een speciale vezeldoek, schoenpoets van de vloerbedekking haalt. Met behulp van twee glazen die met kraanwater zijn gevuld, toont de Werkendammer zijn gelijk als het gaat om het reinigen van de vaat. „Kijk, boven op deze vaatwastablet drijft na een aantal minuten vies bruin schuim. Bij mijn korrels zie je niets.”

Brijder heeft altijd wat te showen. In totaal gaat het om zo’n 700 producten. „Daar ben je niet zomaar mee klaar.” Zijn vrouw Gerla (43) begon twee en een half jaar geleden als distributeur. „Ze rolde erin via een buurvrouw.” Zelf vond hij in het begin „maar niks. Maar naarmate ik verschillende spullen in handen kreeg en gebruikte, ben ik steeds enthousiaster geworden.” Hij begon vorig jaar en richt zich hoofdzakelijk op de binnenvaart.

„Ik verkoop ook crème om roestvrij staal op te poetsen. Dat haalt slijpsel en regenstrepen moeiteloos weg. Schippers hebben daar echt belangstelling voor.” Brijder schafte een eigen bus aan om de artikelen te vervoeren. „Uiteraard kom ik niet ongevraagd. Ik vraag eerst waar het uitkomt om aan boord te gaan. Meestal wel enigszins in de omgeving, maar ik ben ook weleens naar Merksem bij Antwerpen gereden.”

Verkeerd gebruik

Hij doet ook thuisparty’s. „We hebben een team met negen wederverkopers. Ik bezoek plaatsen als Urk, Zwolle en Veenendaal.” Aan boord neemt hij de tijd. „Als het moet, blijf ik de hele dag. Spreken is zilver, maar poetsen is goud. Demonstreren voorkomt ook verkeerd gebruik. Soms levert een bezoek bijna niets op en heb je alleen de autokosten eruit, een andere keer verkoop je voor wel 600 of 700 euro.”

Prowin heeft tal van schoonmaakdoeken, hulpmiddelen en zelfs waterstofzuigers. Die moeten, inclusief alle accessoires, rond de 1000 euro per stuk opbrengen. Inmiddels is de omzet van Martin en Gerla opgelopen tot duizenden euro’s per maand. „We kunnen er zoetjesaan van bestaan. Ik wil graag nog minder varen.”

Service vindt Brijder heel be- langrijk. „Als het moet ben ik bereid om midden in de nacht artikelen af te leveren.” Hij gelooft in de producent én het product. „Je kunt navullen en verspilt daardoor minder plastic flessen. Alles is ook biologisch afbreekbaar.”

Prowin zet producten af in heel Europa

Prowin is een Duits bedrijf dat is gevestigd in de buurt van Saarbrücken. Het levert schoonmaakmiddelen, maar daarnaast ook borstels, doeken, vegers en ander gereedschap om te poetsen en te reinigen. Verder kent het bedrijf een wellness- (voornamelijk huidverzorgingsproducten) en dierenvoedingslijn. Met circa 70.000 verkopers in heel Europa is het uitgegroeid tot het tweede bedrijf in Duitsland op de ranglijst van ondernemingen met directe verkoop. Prowin werkt met zelfstandig distributeurs, die op hun beurt weer een netwerk van wederverkopers opbouwen. Zij krijgen scholing in Heusden of Rijswijk en op de eigen academie in Duitsland.