Plussen bij opening Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winsten aan de nieuwe sessie begonnen. Berichten over een vruchtbaar gesprek tussen de Verenigde Staten en Mexico na de onlangs opgelegde sancties op Mexicaanse goederen stuwden het sentiment. Beleggers kauwen verder op het nieuws dat er onderzoek komt naar de dominante positie van internetgiganten Google en Facebook.

De leidende Dow Jones-index stond kort na de openingsbel 1,1 procent hoger op 25.083 punten. De brede S&P 500 noteerde 1 procent in de plus op 2768 punten, terwijl technologiegraadmeter Nasdaq 0,9 procent won tot 7397 punten.

Autobouwer Ford, die veel productielocaties heeft in Mexico, ging 2,2 procent vooruit geholpen door de bemoedigende berichten. Ook Levi Strauss (plus 1,5 procent), dat veel jeans produceert in Mexico, stond bij de winnaars.

Juweliersketen Tiffany won 1,8 procent, ondanks dat het bedrijf minder winst maakte op een lagere omzet in het eerste kwartaal in vergelijking met een jaar eerder. Vooral Chinese toeristen waren minder happig op juwelen van Tiffany.