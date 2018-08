PLUS verkoopt 60.000 kilo „geredde” tomaten

PLUS supermarkten verkoopt vanaf vrijdag voor 0,49 eurocent per kilo een partij tomaten. De tomaten, samen 60.000 kilo, zouden volgens PLUS anders vernietigd zijn omdat er dit jaar door de warmte meer tomaten zijn dan waarnaar vraag is.

PLUS heeft extra tomaten ingekocht om voedselverspilling tegen te gaan en om boeren en telers te „helpen”, zo laat de winkelketen donderdag weten.

Normaalgesproken krijgt PLUS vaste aantallen voor groente en fruit. Door de aanhoudende droogte zijn onder andere de kroppen sla en de appels en peren kleiner, is de broccoli minder mooi en zijn er veel tomaten, zegt PLUS.

Voor een aantal producten heeft PLUS nu de afspraken met leveranciers en kwaliteitseisen tijdelijk aangepast. Overigens zonder in te leveren op de smaak, aldus PLUS.

Het moment waarop de extra tomaten in het schap liggen, verschilt per winkel. Dit hangt af van het moment dat de betreffende supermarkt de versproducten geleverd krijgt.