Pluimveeverwerker Plukon koopt Spaanse branchegenoot

Pluimveeverwerker Plukon koopt zijn Spaanse branchegenoot VMR. Het is daarmee al de tweede overname van de onderneming dit jaar. Eerder maakte het bedrijf uit Wezep bekend de maker van onder meer salades en gesneden groente Fresh Care Convenience uit Dronten over te nemen.

VMR is leverancier van gevogelte in de regio Madrid. De onderneming heeft een eigen slachterij en is eigenaar van een voerfabriek en een verwerkingsfabriek nabij de Spaanse hoofdstad.

Verder houdt VMR een belang van 50 procent in een opfok-, vermeerderings- en broedbedrijf van eendagskuikens. De andere helft daarvan is in handen van het Portugese Grupo Valouro.

Mede door de overnames zal de omzet van Plukon dit jaar oplopen naar 2 miljard euro, tegen 1,8 miljard euro vorig jaar. De omzet van VMR was vorig jaar 100 miljoen euro. Fresh Care was goed voor 78 miljoen euro.

Het overnamebedrag voor VMR is niet bekendgemaakt.