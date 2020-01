Pluimveesector wil ophokplicht tegen vogelgriep

De belangenorganisaties van pluimveehouders en pluimveeslachterijen in Nederland willen dat minister Carola Schouten van Landbouw een tijdelijke ophokplicht voor pluimvee instelt. Ze hopen daarmee insleep van vogelgriep te voorkomen. H5N8, een zeer besmettelijke variant van de virusziekte, waart sinds enkele weken rond in Oost-Europa.

Koepelorganisatie Avined roept het ministerie van Landbouw in een brandbrief op om de deskundigengroep dierziekten, die in dit soort situaties het ministerie adviseert, bij elkaar te roepen. In Avined zijn de belangenorganisaties van pluimveehouders, slachterijen en broederijen vertegenwoordigd.

„De Nederlandse pluimveesector kan grote schade oplopen bij introductie van het virus, door exportsluitingen voor Nederlandse pluimveeproducten door derde landen en aanspraak op middelen uit het Diergezondheidsfonds bij ruimingen. Ook maatschappelijk gezien en vanwege dierenwelzijn vinden we tijdig ingrijpen van groot belang”, laat Avined weten.

Gert-Jan Oplaat, voorzitter van de organisatie van pluimveeslachterijen Nepluvi, is bang dat wilde vogels het virus naar Nederland overbrengen. „Het virus breidt zich in Polen uit richting de Duitse grens. Dus het komt onze kant uit. Ik maak me grote zorgen”, zegt hij tegen RTV Oost.

Bij een ophokplicht mogen boeren en particulieren pluimvee niet langer buiten laten lopen. De maatregel was twee jaar geleden voor het laatst van kracht. Die werd ingesteld na een uitbraak van hoogpathogene (zeer besmettelijke) vogelgriep in december 2017 in Biddinghuizen in Flevoland en bleef tot half april van kracht. Ook eind 2014 en eind 2016 waren er in Nederland uitbraken van vogelgriep.

Voorzitter Hennie de Haan van pluimveehoudersvakbond NVP laat tegen Omroep Gelderland weten dat een koudefront in Oost-Europa volgende week kan leiden tot trek van wilde vogels. Die kunnen het virus meenemen naar Nederland.

Behalve in Polen is het virus opgedoken in Hongarije, Slowakije en sinds woensdag ook in Roemenië. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft vervoerders van vogels en broedeieren die leeg terugkeren of komen uit deze landen extra reinigingsverplichtingen opgelegd. De maatregel geldt ook voor transporten uit alle landen buiten de Europese Unie.