Pluimveesector: Wij lopen juist voorop

Consumentenorganisaties vinden dat er „voorgoed afgerekend moet worden” met misstanden in de kippenvleesketen. De pluimveesector zelf wijst erop dat hij internationaal gezien juist voorop loopt.

De Consumentenbond en brancheorganisatie Pluimned reageerden donderdag op een kritisch rapport van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Bedrijven in de pluimveevleesketen laten nog te veel steken vallen op het gebied van dierenwelzijn en voedselveiligheid, aldus het rapport.

Volgens Pluimned doet het rapport geen recht aan de inspanningen van de sector. Zo wordt hard gewerkt aan het verder terugdringen van het gebruik van antibiotica, dat de afgelopen jaren al met meer dan 70 procent omlaag ging. Ook bij de aanpak van bacteriën als salmonella en campylobacter, die mensen ziek kunnen maken, zijn grote stappen gezet. Op deze terreinen wordt Nederland volgens Pluimned internationaal als gidsland beschouwd.

De Consumentenbond is geschrokken van het NVWA-rapport. „Het geeft voor de zoveelste keer een schokkende inkijk in de misstanden in de pluimveesector. De NVWA kan dit niet alleen oplossen”, zei directeur Bart Combée. Volgens hem moet de sector aan de bak, moeten supermarkten meer verantwoording nemen en is ook „een sterke politiek wil om orde op zaken te stellen onontbeerlijk om de deels verziekte sector te saneren.”

Minister Schouten van Landbouw liet al weten dat de NVWA harder gaat optreden.