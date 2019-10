Pluimveesector in hoger beroep in fipronilzaak

De Nederlandse pluimveesector spant een hoger beroep aan in de rechtszaak over de fipronilcrisis, melden landbouworganisatie LTO en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders.

De pluimveehouders vinden dat de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) onrechtmatig heeft gehandeld door maandenlang te zwijgen over het illegale gebruik van fipronil. De sector kon zich naar eigen zeggen hierdoor niet weren tegen de fraude van het bedrijf Chickfriend, dat door veel boeren werd ingehuurd.

65 tot 75 miljoen schade door fipronil

Het gaat om een civiele zaak die landbouworganisatie LTO namens kippenboeren had aangespannen tegen de NVWA. In juli oordeelde de rechtbank in Den Haag nog dat de autoriteit de boeren in 2016 en 2017 niet hoefde te waarschuwen dat eieren besmet waren met fipronil.

De rechtszaak was aangespannen namens 124 kippenboeren. 111 van hen gaan in hoger beroep, aldus een woordvoerder van LTO.