Pluimveereus Plukon koopt Drontense salademaker

Maker van onder meer salades en gesneden groente Fresh Care Convenience uit Dronten wordt ingelijfd door pluimveeverwerkingsreus Plukon Food Group. Plukon, het bedrijf achter onder meer het merk Friki, wil zich komende tijd meer richten op groente en de verwerking daarvan.

Plukon is vooral bekend als een grote Europese speler op het gebied van gevogelte maar heeft sinds tien jaar ook een verse maaltijdenfabriek in Wezep. Hoeveel het concern betaalt voor Fresh Care Convenience is niet naar buiten gebracht. Wel liet Plukon weten dat het in eerste instantie slechts 51 procent van de aandelen overneemt. De rest volgt naar verwachting binnen drie jaar.

Fresh Care Convenience richt zich voor een groot deel op de Duitse markt. De onderneming met zo’n 400 medewerkers en een jaaromzet van 78 miljoen euro is nu nog onderdeel van de Staay Food Group. Dat is geen onbekende voor Plukon. Na de fabrieksbrand bij Plukon in Wezep in maart 2017 heeft Staay de pluimveereus geholpen om bepaalde leveringen aan klanten te kunnen voortzetten.

Bij Plukon zelf werken in totaal meer dan 5500 mensen. De omzet bedraagt circa 1,8 miljard euro.