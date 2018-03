Pluimveebedrijven overtreden regels

Bedrijven in de pluimveevleesketen leven de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid niet goed na. Nog te vaak hebben de dieren onvoldoende voer en drinkwater en doordat er in de stallen te weinig droog strooisel ligt, hebben ze sneller last van pijnlijke zweren aan de poten. Eenmaal in het slachthuis is het risico groot dat het pluimvee niet goed wordt verdoofd voor het wordt geslacht.

Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die ook signaleert dat pluimveehouders zich niet houden aan alle regels voor het gebruik van antibiotica. Rob van Lint (inspecteur-generaal NVWA) erkent dat de sector afgelopen jaren stappen in de goede richting heeft gemaakt, maar hij spreekt van een zorgelijk beeld. „Naleving van wet- en regelgeving bij ondernemers in meerdere ketenschakels schiet te kort of regels worden moedwillig overtreden.”

De NVWA gaat strenger optreden, laat minister Carola Schouten van Landbouw weten. Ze wil beterschap van de pluimveesector en maakt daar binnenkort afspraken over.