Pluimveebedrijf GPS in Nunspeet met 300 medewerkers failliet

Pluimveebedrijf GPS in Nunspeet vraagt faillissement aan en staakt alle activiteiten. Dat bevestigt bewindvoerder Frans van Oss. Ongeveer 300 werknemers, waarvan de helft uit vast personeel bestaat en de helft uit uitzendkrachten, verliezen hun baan.

Het faillissement betekent volgens de bewindvoerder niet dat er geen doorstart meer mogelijk is. Er vinden namelijk nog steeds „serieuze gesprekken” plaats met potentiële overnamekandidaten, waarover Van Oss komende week meer duidelijkheid hoopt te hebben.

Eind oktober werd duidelijk dat het pluimveebedrijf in de financiële problemen zat en er werd uitstel van betaling aangevraagd. GPS werd naar eigen zeggen hard geraakt door de coronacrisis, omdat de slachterij vooral producten levert aan de horeca in veel landen in Europa en een klein deel naar supermarkten.

De onderneming bestaat al ruim 40 jaar. Het bedrijf heeft zo’n 24 hectare grond in Nunspeet. Het bedrijf is naar eigen zeggen een top 3-speler als het gaat om slachterijen in Nederland. Qua productie op één locatie is het bedrijf uit Nunspeet de grootste van de Benelux.