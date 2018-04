Pluimvee scharrelt meer fijnstof de lucht in

De uitstoot van fijnstof daalt in alle economische sectoren behalve in de landouw. Die stijging is toe te schrijven aan de pluimveehouders, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Doordat die hun kippen vaker in de buitenlucht laten scharrelen, stoten ze ook meer fijnstof uit.

Steeds meer pluimveehouders verkopen vrije-uitloopeieren. Om dat keurmerk te behalen, moeten hun kippen ook in de buitenlucht kunnen lopen. Goed voor de kippen, maar de omgeving wordt vuiler doordat er meer kleine mestdeeltjes in de lucht terechtkomen. Daardoor steeg de uitstoot van fijnstof in de landbouw tussen 2000 en 2016 met 3 procent, terwijl andere onderdelen van de sector emissies wisten terug te dringen.

De gehele uitstoot van fijnstof in Nederland daalde in dezelfde periode met 41 procent, meldde het CBS. Tegelijkertijd groeide de economie met meer dan een vijfde. De afname is dan ook vooral te danken aan strengere regels voor de uitstoot door de industrie en auto’s.