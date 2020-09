’Plug-in hybride auto’s twee keer zo vervuilend als in tests’

Plug-in hybride auto’s zijn meer dan twee keer zo vervuilend als laboratoriumtests aangeven, meldt stichting Natuur en Milieu op basis van onderzoek. „Deze auto’s lijken een milieuvriendelijke keuze, maar zijn het nauwelijks”, schrijft de organisatie.

Natuur en Milieu baseert zich op onderzoek van de Europese organisatie voor milieuvriendelijk vervoer Transport & Environment. Plug-in hybrides, auto’s die zowel elektrische aandrijving als een verbrandingsmotor hebben, stoten gemiddeld 117 gram CO2 per kilometer uit, terwijl officiële testresultaten maar 44 gram per kilometer melden. Benzine- en dieselauto’s stoten respectievelijk 164 en 167 gram CO2 per kilometer uit, zo staat in het onderzoek van Transport & Environment.

Het verschil is volgens Natuur en Milieu te verklaren doordat bestuurders van plug-in hybrides bijvoorbeeld hun auto niet op tijd opladen, waardoor hij al snel overschakelt van de elektrische aandrijving naar de benzine- of dieselmotor.

Transport & Environment analyseerde de emissiegegevens van zo’n 20.000 plug-in hybride auto’s in heel Europa. De Nederlandse overheid subsidieert plug-in hybride auto’s met een lage CO2 uitstoot. Volgens Natuur en Milieu kan dat geld beter besteed worden aan de subsidiëring van volledig elektrische auto’s.