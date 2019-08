Plekje naast Google per veiling te koop

Concurrenten van zoekmachine Google moeten tegen elkaar opbieden om als alternatief te worden aangeboden binnen het besturingssysteem Android. Vanaf volgend jaar krijgen gebruikers van Android-smartphones in Europa de keuze uit vier zoekmachines als standaardprogramma. De drie plekken naast Google worden worden per land geveild.

Google past zijn besturingssysteem onder druk van de Europese Commissie aan. Brussel legde het bedrijf vorig jaar een boete op van 4,3 miljard euro, omdat de eigen zoekmachine en browser binnen Android ten koste van de concurrentie worden opgedrongen.

Gebruikers van Android hadden al de keuze uit alternatieve zoekmachines of browsers, maar dat was niet genoeg om mededingingsbezwaren weg te nemen. Door zijn zoekmachine en browser als standaard in te stellen, maakt Google volgens critici nog altijd misbruik van zijn dominante positie. Daarom verschijnt bij de installatie van een nieuw toestel binnenkort eerst een keuzemenu om een standaard-zoekmachine in te stellen.