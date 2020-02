Planten- en bloemensector: drie keer drukker door Valentijn

De bloemensector doet goede zaken in aanloop naar Valentijnsdag. Dat concluderen de brancheorganisatie VGB en het onderzoeksbureau Floridata op basis van nieuwe cijfers. Afgelopen maandag hadden groothandelaren het drie keer drukker dan op een normale maandag.

De omzet zal naar verwachting niet veel stijgen vergeleken met vorig jaar. „Door de langdurig slechte weersomstandigheden in Kenia liep de rozenproductie ver achter en is de kwaliteit minder”, zegt een woordvoerder. „Hierdoor zijn de prijzen fors hoger en is het moeilijk om marges te behalen” De branche heeft overigens weinig last gehad van de storm die het afgelopen weekeinde over Nederland raasde.

Bloemen- en plantengroothandels blikken positief terug op de verkopen in januari. Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus exporteerde de branche een kwart minder dan normaal naar China. Desondanks steeg de omzet naar 471 miljoen euro, 6 procent meer dan een jaar eerder.