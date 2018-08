„Planning voor einde handelsvete VS en China”

Onderhandelaars uit China en de Verenigde Staten werken aan een plan om de handelsoorlog tussen beide landen voor november op te lossen. Die maand zouden ontmoetingen tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping het slotstuk moeten zijn van de onderhandelingen, zo meldt The Wall Street Journal.

De handelsoorlog mondde al uit in miljarden dollars aan importtarieven door beide landen en dreigementen voor nog eens honderden miljarden aan heffingen. Ook had de vete een flinke impact op de wereldwijde markten.

Donderdag werd al bekend dat onderhandelingen tussen de landen op een lager niveau zouden beginnen. De Chinese viceminister van handel, Wang Shouwen, reist eind augustus af naar de VS voor handelsgesprekken.

De handelsoorlog is ingegeven door grieven van Trump over de in zijn ogen oneerlijke behandeling van Amerikaanse bedrijven door buitenlandse bedrijven en China in het bijzonder. Het Chinese handelsoverschot met de VS is hem een doorn in het oog. Hij wil dat China voor veel meer aan spullen vanuit de VS importeert. Ook beschuldigt hij de Volksrepubliek ervan zijn markt af te sluiten voor buitenlandse partijen en Amerikaanse bedrijven te dwingen patenten af te staan aan Chinese partners.

De VS hebben het inmiddels op handelsgebied ook aan de stok met andere landen en met de Europese Unie. De EU voerde heffingen in tegen Amerikaanse producten als vergelding voor de Amerikaanse heffingen op onder meer staalproducten.