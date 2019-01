Plannen voor nieuwe budgetbeurs in New York

New York krijgt als het aan een aantal grote banken ligt een nieuwe aandelenbeurs, Members Exchange ofwel MEMX. Die moet de concurrentie aangaan met New York Stock Exchange (NYSE) en Nasdaq door lagere kosten aan te bieden.

De beurs wordt opgezet door een consortium van banken, vermogensbeheerders en flitshandelaren, waaronder Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley en UBS. Deze partijen hebben bij elkaar 70 miljoen dollar geïnvesteerd en zijn gezamenlijk eigenaar van de beurs, schrijft The Wall Street Journal. Andere investeerders kunnen in een later stadium aansluiten.

MEMX zal in de komende maanden een aanvraag indienen bij beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) voor een beurslicentie.

De aankondiging voor MEMX komt op een moment dat grote beurzen zoals NYSE en Nasdaq steeds vaker onder vuur komen te liggen. Zo riep Robert Jackson, een beleidsmaker van de SEC, er onlangs toe op het toezicht op beurzen te verscherpen, omdat „de marktinvloed geconcentreerd is geraakt bij een klein aantal spelers”.