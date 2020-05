Planbureaus: kijk vanuit brede welvaart naar aanpak coronacrisis

Het kabinet moet vanuit het perspectief van brede welvaart naar oplossingen voor de coronacrisis kijken, om te voorkomen dat bepaalde sectoren, bevolkingsgroepen of de realisatie van gestelde klimaatdoelen op achterstand raken. Dit schrijven het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een advies aan het kabinet.

Volgens de planbureaus zijn de gezondheid en economie belangrijk, maar de welvaart gaat ook om andere zaken die voor mensen essentieel zijn. Denk aan onderwijs, veiligheid, de toegankelijkheid van voorzieningen, de kwaliteit van onze leefomgeving en sociale gelijkheid.

Positieve effecten van de coronacrisis als schonere lucht, een stillere leefomgeving, digitaal werken en verminderde drukte kunnen volgens de organisaties ook een doorkijk geven naar mogelijke alternatieven. De planbureaus adviseren het kabinet na te gaan waar synergiekansen benut kunnen worden, bijvoorbeeld door te kiezen voor herstelmaatregelen die niet alleen bijdragen aan gezondheid, maar ook aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Ook zou het beschermen van kwetsbare groepen en sectoren in de samenleving niet vergeten mogen worden. De planbureaus wijzen in het bijzonder op de kwetsbaarheid van zzp’ers en van werknemers zonder vaste aanstelling en werkenden in sectoren die door corona in moeilijkheden zijn gekomen en waar herstel voorlopig niet te verwachten is. Ook is er volgens hen extra aandacht nodig voor mensen met een kwetsbare mentale gezondheid, mogelijke leerachterstanden bij jongeren en problemen in de asielketen.