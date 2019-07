Plan voor verbetering nabestaandenpensioen

De partner van een overleden werknemer krijgt in de toekomst mogelijk vijf jaarsalarissen van het pensioenfonds als nabestaandenuitkering.

Vakbonden en werkgevers werken daartoe deze zomer een plan uit. Dat meldde de Volkskrant maandag op basis van bronnen.

Als het plan doorgaat, kan de partner bij het pensioenfonds van zijn levensgezel kiezen voor een uitkering uitgesmeerd over vijf jaar, of een levenslange uitkering. Deze uitkering moet het huidige ingewikkelde systeem van het nabestaandenpensioen vervangen, zodat een grote armoedeval bij het overlijden van een partner wordt voorkomen.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft bonden en werkgevers gevraagd met een visie op het nabestaandenpensioen te komen. Hun voorstel moet onderdeel worden van de modernisering van het pensioenstelsel.

Toen één kostwinner bij gezinnen nog gebruikelijk was, kregen nabestaanden een uitkering via de Algemene Weduwen en Wezenwet. Die is eind vorige eeuw vervangen door de veel soberdere Algemene Nabestaandenwet (ANW). Pensioenfondsen kunnen het gat opvullen, maar werknemers moeten daarvoor zelf een ANW-hiaatverzekering afsluiten.

Het probleem van armoedeval speelt vooral als de overledene nog werkte. Was hij of zij zelf al met pensioen, dan krijgt de achterblijvende partner meestal levenslang 70 procent van het pensioen van de overledene uitgekeerd.

Volgens bestuurder Peter Schalk van vakorganisatie RMU is er een eenvoudige oplossing om het nabestaandenpensioen te verbeteren: „Verhoog het ANW-pensioen tot de loongrens in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, regelt een uitkering bij arbeidsongeschiktheid, red.). Dan ontvangt elke weduwe of weduwnaar een sociaal minimum om rond te komen. Voordeel is ook dat de ANW tevens op zzp’ers van toepassing is.”