Plan voor steun aan kolensector VS verworpen

De federale toezichthouder op de Amerikaanse energiesector (FERC) voelt er niets voor om noodlijdende kolenbedrijven en nucleaire fabrieken met overheidssteun overeind te houden. De FERC wees dit plan van minister van Energie Rick Perry maandag van de hand.

De toezichthouder riep netbeheerders op om zelf met voorstellen te komen om ervoor te zorgen dat de energievoorziening op peil blijft. Het besluit van de FERC is een tegenslag voor president Donald Trump. Die wil de kolenbedrijven nieuw leven in blazen en werkgelegenheid in de mijnen scheppen.