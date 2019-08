Plan voor nieuwe ‘boerenpartij’

De Tweede Kamer moet een nieuwe BoerBurgerBeweging krijgen, zodat boeren beter betrokken worden bij de politieke besluitvorming.

Dat vinden Caroline van der Plas en Wim Groot Koerkamp, die beiden als communicatie- en mediadeskundigen in de agrarische sector werkzaam zijn.

Beiden willen op 16 oktober hun plannen voor een nieuwe politieke partij ontvouwen. „We willen een eigentijdse belangenbehartiger zijn die als een echte one-issuepartij met enkele zetels in de Tweede Kamer belandt”, aldus Groot Koerkamp dinsdag desgevraagd.

Van der Plas is al oprichter van het Twitteraccount Boerburgertweet dat burgers in staat stelt een blik te werpen in het beroepsleven van boeren. Groot Koerkamp is mede-eigenaar van het communicatieadviesbureau ReMarkAble, actief in de agro- en foodsector. Op 16 oktober presenteren beiden ook hun nieuwe Boeren-burger-boek, zegt Groot Koerkamp. „We willen dat het eerlijke verhaal over de voedselproductie in ons land veel duidelijker voor het voetlicht komt.”

Hij ziet met lede ogen aan dat de kennis over wat boeren moeten doen „om elke dag een vers topproduct bij de burgers op tafel te krijgen” in de Tweede Kamer is weggezakt. „Daardoor lukt het sommigen om ons weg te zetten als sector die onverantwoord omgaat met de veestapel en de bodem. Dat beeld behoeft correctie. Nederland is na de VS de grootste exporteur van agrarische producten. Daarbij komt dat boeren inmiddels als geen ander beseffen dat ze duurzaam met hun grond en hun dieren dienen om te gaan.”

Misschien heeft de sector de laatste jaren iets te veel met de rug naar de maatschappij gestaan en is dat de reden dat het de boeren in de politiek aan een echte belangenbehartiger ontbreekt, zo sombert de initiatiefnemer. „Hoe dan ook, het gaat erom dat wij in Den Haag weer gehoord worden.”

De twee hebben geen plannen om zelf de Kamer in te gaan. Groot Koerkamp: „Een van onze eerste klussen wordt het zoeken van een lijsttrekker.”