Pladdet uit Biervliet is specialist in gravers en grijpers

Begonnen als agrarisch loonbedrijf, groeide Pladdet in het Zeeuws-Vlaamse Biervliet uit tot toonaangevende specialist in grondverzetmachines. Het familiebedrijf, dat onlangs zijn 75-jarig bestaan vierde, verkoopt graafmachines, shovels en heftrucks van bekende merken. Bovendien maakt Pladdet in eigen huis onderdelen op maat voor die machines.

Die eigen productie is bijzonder. Het gaat bijvoorbeeld om grijpers en graafbakken maar ook om snelwissels waarmee machinisten eenvoudig een ander ‘aanbouwdeel’ aan hun kraan of shovel kunnen hangen.

Van die snelwissels maakt Pladdet er per jaar ongeveer tweeduizend. Ook worden machines naar wens van de klant omgebouwd, bijvoorbeeld door een giek te verlengen of een hydraulisch in hoogte verstelbare cabine te maken.

Merknaam

Al die activiteiten spelen zich af in een paar grote loodsen in de polder bij Biervliet. Eigen producten worden onder de merknaam Pladdet verkocht, voorzien van het logo PL. Klanten zitten niet alleen in Nederland maar ook in onder meer België, Engeland, Duitsland en Scandinavië.

„In de eerste drie landen hebben we onze eigen vertegenwoordigers, in Scandinavië en elders over de wereld werken we samen met importeurs en dealers”, vertelt directielid Gerrit Cazant.

Pladdet draaide in 2018 een omzet van 30 miljoen euro en telt 105 medewerkers. Het begin was echter zeer bescheiden. De broers Ko en Krijn Pladdet stichtten in 1943 in een schuurtje aan de Paulinaweg bij Biervliet een agrarisch loonwerkbedrijfje. Het zakendoen zat het tweetal kennelijk in het bloed en allengs werd het accent verlegd naar verkoop van landbouwmachines. Sinds de jaren zestig groeide het bedrijf uit tot specialist in machines en toebehoren voor grondverzet.

In Nederland zijn maar vijf soortgelijke bedrijven, melden Cazant en zijn mededirecteur Jonathan de Putter. Dat zijn serieuze concurrenten, serieuzer althans dan branchegenoten in bijvoorbeeld India en China.

Kwaliteit

„In die landen zijn de lonen veel lager dan hier, maar de kwaliteit van hun producten is ook anders”, zegt Cazant. „Wij bieden kwaliteit voor een prijs die daarmee in verhouding staat. Daarmee houd je het als bedrijf uiteindelijk het langst vol.”

Betrouwbaarheid en openheid hebben Pladdet volgens Cazant duizenden vaste klanten en langdurige relaties opgeleverd. „We kijken altijd vooruit. We zijn niet van ”snel geld verdienen en daarna zien we wel weer verder”, wij kiezen voor stabiliteit. Daarbij hebben we ten opzichte van concurrenten het voordeel dat ons hele productieproces –van engineering tot assemblage– en de verkoop onder één dak zitten. Er zitten geen andere bedrijven tussen die aanspraak maken op marge.”

Eigen mensen

Cazant en De Putter zijn de derde generatie roergangers bij Pladdet. Ze willen de activiteiten uitbreiden en streven er naar om in meer landen dan nu al het geval is eigen mensen te stationeren die daar het gezicht van het bedrijf zijn. „We hopen op een olievlekeffect”, zegt Cazant. „Groei is geen doel op zich, maar de markt vraagt er eigenlijk om. Als je als bedrijf bestaansrecht wilt hebben, móet je wel een zekere omvang hebben. Dan blijf je namelijk ook interessant voor sommige grote klanten.”

Is het gezien de huidige situatie op de arbeidsmarkt moeilijk om aan nieuw personeel te komen? Volgens De Putter niet.

„We hebben een familiebedrijf met een aansprekend product dat vooral jongens enorm interessant vinden”, zegt hij. „Welke jonge knul wil er nou níet op een graafmachine zijn brood verdienen? Maar we hebben ook een leuk, hecht team. Sommige collega’s werken hier al heel lang. Onlangs namen we afscheid van iemand die 45 jaar bij ons in dienst is geweest.”

Vorige maand hield Pladdet vanwege het 75-jarig bestaan een open dag, die maar liefst vijfduizend bezoekers trok. „Maar na afloop hielpen we net zo hard mee met schoonmaken”, lacht Cazant. „Bij Pladdet doen we echt alles samen. We trekken met z’n allen aan die kar.”

Bedrijfsgegevens

Bedrijf: Pladdet

Waar: Biervliet

Sinds: 1943

Product: grondverzetmachines

Omzet: 30 miljoen euro (2018)