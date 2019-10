Pizza Hut drukt op resultaat moeder Yum

Het Amerikaanse restaurantbedrijf Yum Brands heeft het derde kwartaal afgesloten met een fors lagere winst in vergelijking met een jaar eerder. Met name de verkopen bij filialen van Pizza Hut vielen tegen. Yum is ook het bedrijf achter fastfoodketens KFC en Taco Bell.

Yum sloot de meetperiode af met een winst van 255 miljoen dollar, tegen 454 miljoen dollar een jaar eerder. De aangepaste winst van Yum bleef met 0,80 dollar per aandeel ver achter bij de 0,96 dollar waar in de markt in doorsnee rekening mee werd gehouden.

Bij Pizza Hut kampte Yum met tegenvallende groeicijfers. De vergelijkbare omzet was nagenoeg gelijk aan een jaar eerder. Bij Taco Bell (plus 4 procent) en KFC (plus 3 procent) was wel sprake van groei op eigen kracht.

De totale omzet van Yum viel 4 procent lager uit tot ruim 1,3 miljard dollar. Zonder de impact van wisselkoersen was sprake van 8 procent meer omzet, geholpen door de opening van nieuwe restaurants.