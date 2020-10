Pinstoring bij Albert Heijn opgelost

De pinstoring waar Albert Heijn de hele ochtend mee te kampen had, is even na het middaguur opgelost. Dat meldt een woordvoerster van het winkelconcern. Behalve bij AH-winkels in Nederland en België, kon ook bij de vestigingen van drogisterijketen Etos en slijterij Gall&Gall niet gepind worden.

De storing trof meer dan 2000 vestigingen van het concern Ahold Delhaize. Ongeveer 20 winkels moesten dicht omdat daar alleen gepind kon worden, aldus een woordvoerster. Het is nog niet bekend wat de precieze oorzaak van de netwerkstoring is die KPN heeft verholpen.

Albert Heijn telt in totaal 1044 winkels, verspreid over Nederland en België. Dat zijn gewone supermarkten, maar ook de grotere vestigingen zoals AH XL-supermarkten en kleinere winkels zoals AH To Go’s.

In Nederland zijn er in totaal 87 AH To Go-winkels en 37 XL-vestigingen. De rest van de winkels zijn gewone supermarkten. In België zijn in totaal 54 gewone supermarkten.

Drogisterij Etos, dat ook onderdeel uitmaakt van moederbedrijf Ahold, heeft 542 winkels in heel Nederland. Deze zijn behalve in winkelstraten ook op stations en in winkelcentra te vinden. Drankspecialist Gall&Gall telt in totaal 585 winkels door heel Nederland, blijkt uit het jaarverslag van 2019 van het concern.