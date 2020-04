Pilotenorganisatie VNV positief over steunpakket KLM

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) is positief over de steunmaatregelen van het kabinet aan KLM, dat zwaar is getroffen door de coronacrisis. „Dit helpt KLM om deze crisis te kunnen overleven zodat werkgelegenheid en vitale infrastructuur voor ons land behouden blijven. Wij zijn met de directie van KLM in gesprek”, laat de VNV weten.

Verder meldt de verklaring: „Vliegers nemen altijd hun verantwoordelijkheid in tijden van crisis en doen dat ook nu.” Een woordvoerder van de pilotenvakbond wil die mededeling niet nader toelichten.

Volgens minister Wopke Hoekstra (Financiën) moeten bij KLM de topsalarissen omlaag, van zowel het management als de piloten. Hij zei dat vrijdagavond bij de bekendmaking van het steunpakket voor de luchtvaartmaatschappij. Een deel van de voorwaarden aan dat pakket is nog niet vastgelegd. Wel staat vast dat KLM geen bonussen, winsten of dividend mag uitkeren.