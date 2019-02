Pilotenbond: we hebben er een partner bij

Pilotenvakbond VNV was positief verrast dat de Nederlandse staat een aandelenbelang in luchtvaartcombinatie Air France-KLM heeft verworven. „We zien het als een preventieve maatregel naar de toekomst toe”, zegt woordvoerder Joost van Doesburg. VNV, dat zelf ruim 2 procent van de aandelen in Air France-KLM bezit en dat uit wil breiden naar 4 procent, denkt dan ook er een partner bij te hebben bij het behartigen van de belangen van KLM.

Met de aankoop geeft Nederland volgens de VNV aan dat „KLM net zo belangrijk is als Air France”. Wel moet gezorgd worden dat de cultuur van de luchtvaartcombinatie niet verandert.

Dat Nederland Frankrijk en Air France-KLM niet vooraf inlichtte is „geen blijk van vertrouwen”. „Maar Nederland kan nu tegen de luchtvaartcombinatie zeggen: we zijn even machtig als Frankrijk”, aldus de bond.

Nederland heeft nu een positie om met Frankrijk in overleg te gaan over een mogelijke gezamenlijke afbouw van het aandelenbelang, denkt Van Doesburg. „Daar heeft Nederland het afgelopen jaar bij Frankrijk op aangedrongen, maar daar is nog niets van gekomen.”