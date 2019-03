Piloten willen weg bij Ryanair

Een groot deel van de resterende Nederlandse piloten die nog in dienst zijn bij Ryanair wil weg. Ze vragen de rechter in Eindhoven volgende week om hun contract te ontbinden en Ryanair te veroordelen tot schadevergoeding. Een woordvoerder van pilotenvakbond VNV heeft dat vrijdag aangekondigd.

De vakbond erkent dat het gaat om een opmerkelijke stap, omdat uitkeringsinstantie UWV eerder deze week nog bepaalde dat Ryanair geen toestemming krijgt om het personeel van de basis in Eindhoven te ontslaan vanwege economische omstandigheden. Volgens de woordvoerder zijn de vliegers tot de conclusie gekomen dat ze nooit meer voor Ryanair willen werken. „Vanwege de onterechte sluiting van de basis in Eindhoven en de vele pesterijen vinden ze het mooi geweest”, zegt hij.

Wegens grove nalatigheid van de Ierse prijsvechter menen ze dat ze recht hebben op schadevergoeding. VNV heeft de rechtszaak tegen Ryanair aangespannen voor negen piloten. Over de hoogte van de geëiste vergoedingen kon de pilotenvakbond vrijdag nog niks zeggen.

Ryanair sloot vorig jaar plotseling de basis in Eindhoven. De luchtvaartmaatschappij noemde de hoge kosten en beperkte groeimogelijkheden als reden. De piloten denken dat het gaat om een vergelding vanwege hun stakingen. Sinds de sluiting van de basis in Eindhoven zitten ze betaald thuis. De rechter in Eindhoven behandelt dinsdag hun zaak.