Piloten wilden geen ‘blanco cheque’ tekenen

Pilotenvakbond VNV wil KLM niet failliet laten gaan, maar was ook niet bereid om een blanco cheque te ondertekenen. Dat heeft voorzitter Willem Schmid van de bond gezegd in het Radio 1 Journaal. „We willen duidelijkheid hebben waar we voor tekenen.” KLM wilde vrijdag op aandringen van minister van Financiën Wopke Hoekstra dat de vakbonden beloofden zich ook na 2022, de periode waarover afspraken zijn gemaakt, aan de loonoffers te houden tot het einde van de looptijd van het steunpakket van de overheid in 2025.

„We hebben een akkoord over bezuiniging voor pak ’m beet twee jaar en dat was de afgelopen vier weken akkoord”, legt Schmid uit. Vrijdag vroeg KLM de bonden om te tekenen voor de voorwaarden van de lening die de luchtvaartmaatschappij krijgt van de overheid. „Dat is een contract waarvan de looptijd onduidelijk is en de inhoud geheim. En daarmee werd gevraagd te tekenen voor een blanco cheque. Dan is dit geen koppigheid, maar proberen duidelijkheid te krijgen waar we voor tekenen.”

Volgens de VNV-voorman was een akkoord voor loonmatiging tot 2025 best mogelijk geweest. „Maar we willen wel weten hoe of wat.” Schmid verwijt KLM de zaak te lang te hebben laten liggen. „KLM moet in de gaten houden dat de akkoorden in lijn zijn met de afspraken met de overheid. Als dan na het sluiten van een akkoord ineens met een deadline van zestien uur gevraagd wordt om te tekenen voor die blanco cheque, dan werkt dat niet.”

Schmid zegt te hopen dat er maandag duidelijkheid kan worden gegeven. „KLM is wat mij betreft het mooiste bedrijf van Nederland. We zullen er alles aan doen om dat niet failliet te laten gaan.”

Vanuit de VNV is een uitnodiging gegaan naar alle partijen. „De deur staat wagenwijd open”, aldus een VNV-woordvoerder. Ook minister Hoekstra heeft een uitnodiging ontvangen, maar die gaf eerder aan dat de bal momenteel ligt bij KLM en vakbonden VNV en FNV. Laatstgenoemde komt op voor cabine- en grondbonden. Ook FNV ondertekende de clausule nog niet.

Een woordvoerder van FNV was maandagmorgen vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar. KLM kondigde eerder een mediastilte aan tot het moment dat er wat te melden valt.