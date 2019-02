Piloten voeren druk op bij easyJet

De piloten van de Nederlandse tak van het Britse budgetvlieger easyJet hebben de eerste stap gezet in de strijd om betere arbeidsvoorwaarden. Zij roepen een speciaal actieteam in het leven dat acties zoals stakingen gaat voorbereiden, meldde pilotenvakbond VNV.

Het cao-conflict bij de Nederlandse easyJet gaat onder meer over gelijke beloning. De arbeidsvoorwaarden in Nederland zijn volgens de klagers ver onder het niveau van easyJet-piloten in Frankrijk of Duitsland of bij andere luchtvaartmaatschappijen in Nederland. Ook liggen pensioen en loonbetaling bij ziekte onder de standaard en moeten piloten veel langere diensten draaien.

De oprichting van het actieteam is „een eerste noodzakelijke stap om daadwerkelijk over te gaan tot acties”, volgens de piloten. Het betekent nog niet dat er gelijk werkonderbrekingen of stakingen komen. Deze kunnen volgens de VNV nog worden voorkomen als het management met een beter cao-voorstel aan de onderhandelingstafel komt.