Piloten geven Transavia ultimatum

Transavia moet voor zaterdagmiddag 13.00 uur reageren op een eindbod van pilotenvakbond VNV. Anders gaan de piloten van de luchtvaartmaatschappij actievoeren tijdens de krokusvakantie. De piloten en Transavia zijn al maanden in overleg over een nieuwe cao.

De VNV heeft gekozen voor een eindbod om een beslissing te forceren. Volgens de bond is het verschil tussen wat de piloten willen en wat Transavia biedt „nog steeds zeer groot”. Belangrijk struikelblok in de onderhandelingen bleek de roostervoering te zijn. De roosters zijn te onvoorspelbaar waardoor het hebben van een privéleven erg lastig is, meenden de vliegers.

De piloten moeten eventuele acties minimaal twaalf uur van tevoren aanmelden. Zondag is daarom de eerste dag dat reizigers mogelijk last hebben van die acties.

Transavia laat weten het „ontzettend jammer” te vinden dat de onderhandelingen zijn afgebroken en er een ultimatum is gesteld. De luchtvaartmaatschappij blijft naar eigen zeggen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. „Ons doel is en blijft om te zorgen dat Transavia op de lange termijn gezond kan zijn”, aldus een woordvoerder.