Piloten Brussels Airlines bereid tot loonoffer

Piloten van Brussels Airlines zijn bereid loon in te leveren zodat gedwongen ontslagen bij de Belgische luchtvaartmaatschappij zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen. In een open brief stellen de piloten voor, de komende twee jaar minder te gaan vliegen. Ze zouden zo tot 45 procent loon inleveren, wat tot 100 miljoen euro besparingen kan opleveren.

De piloten hopen banen veilig te stellen, die weer nodig zijn als het bedrijf in 2023 weer groeit. De directie van Brussels Airlines kondigde onlangs een herstructureringsplan aan waarbij duizend banen op de tocht staan, een kwart van het personeelsbestand van het dochterbedrijf van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa. De vloot wordt met 30 procent teruggebracht tot 38 vliegtuigen.

Brussels Airlines heeft de Belgische overheid om 290 miljoen euro steun gevraagd.