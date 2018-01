Piloten Air France dreigen met acties

Piloten van Air France gaan volgende week mogelijk staken. De drie vakbonden die het vliegerskorps vertegenwoordigen hebben daartoe opgeroepen, meldt dagblad Les Echos. Aanleiding is een incident eerder deze week waarbij het bedrijf ingreep toen een gezagvoerder uit veiligheidsoverwegingen weigerde te vertrekken.

Bij de betreffende vlucht was de purser door ziekte niet komen opdagen. Volgens de veiligheidsvoorschriften moet deze functionaris, die namens de captain waakt over de veiligheid van de passagiers en het overige cabinepersoneel, altijd aan boord zijn. De gezagvoerder wilde daarom de vlucht niet door laten gaan.

Air France stak daar een stokje voor door hem te vervangen, en dat is volgens de bonden tegen de regels. Zij hebben opgeroepen tot een staking op 11 januari. „Dit is buitengewoon ernstig”, aldus voorzitter Grégoire Aplincourt van de vakbond SPAF. „Wij kunnen niet tolereren dat ons uit naam van de winstgevendheid schendingen van de veiligheidsregels worden opgelegd.”

Air France betreurt de reactie van de bonden op een situatie die volgens de maatschappij geen invloed had op onder meer de veiligheid van de passagiers. Volgens de luchtvaartmaatschappij is volledig volgens de regels gehandeld en was er voldoende geschoold personeel aanwezig om de vlucht door te laten gaan. De leiding van Air France wil de kwestie graag met bonden en piloten bespreken.

Bij zusterbedrijf KLM dreigt een deel van het cabinepersoneel volgende week het werk een dag neer te leggen. Daar is een slepend conflict over arbeidsvoorwaarden en de cabinebezetting op vluchten naar verre bestemmingen de aanleiding voor de acties, die op 8 januari gepland staan.

Alleen FNV Cabine heeft vooralsnog opgeroepen tot een staking. Die vakbond vertegenwoordigt ongeveer een vijfde van de stewards en stewardessen bij de luchtvaartmaatschappij. De grotere cabinebond VNC is nog in gesprek met KLM en heeft zich niet achter de acties geschaard.