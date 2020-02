Piketty: help jonge Nederlanders om ongelijkheid te bestrijden

In Nederland zijn de kansen van jonge mensen uit armere gezinnen op een goed leven veel kleiner dan die van hun rijkere leeftijdsgenoten. Om die tweedeling in de samenleving aan te pakken zijn onorthodoxe maatregelen nodig, aldus topeconoom Thomas Piketty in een interview met het ANP.

Een oplossing die de Fransman in zijn nieuwe boek Kapitaal en Ideologie voorstelt en die volgens hem ook in Nederland past, is elke 25-jarige van overheidswege voorzien van een startkapitaal van 120.000 euro. Dat kan worden betaald door de vermogens- en erfbelasting fors te verhogen.

Jonge mensen die niet kunnen rekenen op financiële bijstand of een erfenis van hun ouders leiden volgens Piketty vaak een weinig stabiel leven. Ze kunnen zich geen koophuis veroorloven en moeten doorgaans genoegen nemen met slecht betaald werk. Daarnaast zit een gebrek aan financiële middelen het starten van een eigen bedrijf in de weg. „Dat is echt jammer. Die groep heeft goede ideeën of zelfs betere ideeën dan hun rijkere leeftijdsgenoten.”

Volgens de econoom kan Nederland alleen welvarender worden en de klimaatproblemen oplossen als iedere jongvolwassene volwaardig kan deelnemen aan de economie. „De westerse maatschappij heeft het hoogste kennisniveau in de geschiedenis. Wij moeten daar gebruik van maken. Het is niet meer van deze tijd dat een handjevol miljonairs alle besluiten neemt.”

De ongelijkheid tussen de armere mensen en de rijke bovenlaag neemt volgens de berekeningen van Piketty sinds de jaren tachtig overal in de wereld toe. In West-Europa ontvangt de rijkste 10 procent momenteel 35 procent van het nationaal inkomen en heeft deze groep meer dan de helft van het privébezit in handen. In de Verenigde Staten is de ongelijkheid een stuk groter dan in Europa. Ook groeide de kloof tussen arm en rijk in de VS daar explosiever in de afgelopen decennia.

Piketty domineert sinds de publicatie van zijn boek ‘Kapitaal in de 21ste eeuw’ in 2013 het internationale debat over ongelijkheid. In ‘Kapitaal en Ideologie’ gaat hij dieper in op de vraag waarom samenlevingen van nu en in het verleden zo ongelijk zijn en waren.